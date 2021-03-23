البدري يحدد قائد منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قائد منتخب مصر أمام كينيا يوم الخميس القادم فى لقاء يرغب المنتخب فى الفوز بالثلاث نقاط لتحقيق الصعود رسميًا لكأس الأمم الإفريقية 2022.





وبعد غياب عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز وقائد المنتخب سيكون عمرو السولية هو قائد الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر بعدما خاض أول لقاء له دولي فى يوم 11 أغسطس 2010 عندما كان لاعب فى صفوف الإسماعيلي فى لقاء كان أمام الكونغو الديمقراطية.





بينما كل من أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح والذي شاركوا دوليًا لأول مرة عام 2011 هم بدلاء عمرو السولية فى حال عدم التواجد أساسيًا على الترتيب.





ويرغب منتخب مصر للفوز على كينيا من أجل ضمان الصعود رسميًا إلي بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل فى الكاميرون ؤ بعدما حقق المنتخب الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى شهر نوفمبر الماضي.





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.