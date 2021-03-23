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منى زكي تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" في هذا الموعد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوشكت الفنانة منى زكي على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر قناة "dmc"، ومن المُقرر أن تنتهي تمامًا من التصوير خلال الأسبوع المقبل.

مسلسل"لعبة نيوتن"كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" تجسد منى زكي خلال الأحداث دور مهندسة زراعية متزوجة من الفنان محمد ممدوح، وتعمل في مزرعته وتكتشف خيانته لها.


مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو تأليف وإخراج تامر محسن، والمسلسل يشهد عودة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات من تقديمها مسلسل "أفراح القبة".

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