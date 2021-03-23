"عربية النواب": المبادرة السعودية بمثابة طوق نجاة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائى ولحقن الدماء



أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل يكفل انهاء الصراعات داخل اليمن، مشيدًا بالجهود المُخلصة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وناشد " أباظة " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف داخل اليمن الالتفاف حول هذه المبادرة لعودة الامن والاستقرار داخل ربوع دولة اليمن الشقيقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق، معتبرًا هذه المبادرة بمثابة طوق نجاة وفرصة كبيرة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائى ولحقن الدماء وانهاء جميع التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية.



وطالب لجنة الشئون العربية بالبرلمان، جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيدًا إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل.



وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة مساندة ودعم المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلي.الأمن لهذه المبادرة للتوصل الى حلول سلمية للأزمة اليمنية





وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيب مصر بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.



وقالت الخارجية المصرية إنها ترحب بالمبادرة في اليمن، وذلك عبر عدد من الخطوات التي تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.



وتابع البيان: "تثمن مصر الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية".



وقالت: "هذا، وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

