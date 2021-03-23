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رياح سرعتها 50 كم بالساعة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثا ، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.

رياح شديدة وأمطار
وقالت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الساعات المقبلة
وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة، لطيف على السواحل  الغربية معتدل على السواحل الشرقية  والرياح نشطة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلا
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

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