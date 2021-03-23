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الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظة سوهاج فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتعظيمًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، فقد قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين إستهدفت (نجوع بنى واصل بدائرة قسم شرطة ساقلته) بمحافظة سوهاج، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

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