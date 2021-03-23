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بيبي يغيب عن مباريات البرتغال في تصفيات المونديال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:35 م
بيبي
بيبي
وكالات
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في مفاجأة غير سارة لجماهير البرتغال، يغيب مدافع المنتخب المخضرم، بيبي، عن المباريات الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد إصابته في صفوف فريقه بورتو في نهاية الأسبوع.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين في بيان رسمي، أنه سيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ، لويس نيتو.

وأشار نادي بورتو إلى أن بيبي البالغ 38 عاما يعاني "من إصابة عضلية في فخذه الأيمن" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي (2-1) في الدوري المحلي.

وقدم بيبي أداء بطوليا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الايطالي، ليضرب موعدا مع تشيلسي الانجليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بمواجهة أذربيجان في تورينو الإيطالية، في مباراة تم نقلها من لشبونة لأسباب صحية. وسينتقل أبطال أوروبا بعدها إلى صربيا ثم إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى ضربة قوية بإصابة حارسه الأصلي، روي باتريسيو، بارتجاج دماغي خلال تواجده في صفوف ناديه ولفرهامبتون الانجليزي، وسيحل بدلا منه جوزيه سا، حارس مرمى أولمبياكوس اليوناني.

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