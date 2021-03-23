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روسيا تعلن انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:57 م
روسيا
روسيا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 8457 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما بلغ عدد المتعافين 10860 شخصا خلال اليوم الماضي.

 

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، توفى 427 شخصًا خلال 24 ساعة.

 

وقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 4 ملايين و474610 إصابة، تعافى منها 4 ملايين و88045 شخصا، فيما توفي 95818 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا للإحصاءات والبيانات الرسمية.

 

وتعافى خلال اليوم الماضي 1379 شخصا في موسكو مقابل تسجيل 1042 إصابة جديدة، وفي مدينة بطرسبوغ غادر المستشفى 1363 شخصا، فيما تم تسجيل 812 إصابة جديدة، وفي المناطق المجاورة للعاصمة موسكو تماثل للشفاء 601 شخصا فيما تم تسجيل 513 إصابة جديدة بالفيروس.

 

وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قالت في تصريح اليوم الثلاثاء، إن السلطات الروسية لا ترى سببا لإعادة الإغلاق، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي يشهد تحسنا مستمرا منذ نهاية العام الماضي.

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