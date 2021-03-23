سقوط 5 أشخاص قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم بالاتجار في المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص قاموا بغسـل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.



فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات – الأراضى الزراعية - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





