Advertisements

سقوط 5 أشخاص قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم بالاتجار في المخدرات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص قاموا بغسـل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات – الأراضى الزراعية - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 16 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 15 ساعة

البدري يحدد قائد منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 25 دقيقة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ نصف ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط متهم قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالمخدرات

غسل 10 ملايين جنيه.. سقوط أخطر تجار "الكيف" في قنا

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في القاهرة

"الداخلية" تضبط 12 تاجر مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط 9 أشخاص قاموا بغسـل 115 مليون جنيه حصيلة إتجارهم بالمواد المخدرة بجنوب سيناء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها