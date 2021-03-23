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عبد الله جمعة يشارك فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
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شارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان قرر الجهاز الفني للمنتخب الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام الي قائمة البعثة التي تطير إلي العاصمة الكينية نيروبي غدا  

وجاء هذا القرار  بعد تعرض اللاعب  أحمد الفتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه  تحت الملاحظة الطبية  تحت اشراف الدكتور محمد أبوالعلا بالرغم سلبية مسحته والتي اجراها
 بخلاف المسحة الرسمة للبعثة 

وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر  للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي 

والجدير بالذكر ان اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته املا شفاءه من نزله البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر .

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