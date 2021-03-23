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ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة صاحب محل بالقاهرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة صاحب محل للأدوات المكتبية بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل أدوات مكتبية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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