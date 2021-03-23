أتلتيكو يواصل الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

يواصل فريق أتلتيكو مدريد، هيمنته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعدما حقق الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتاني، ضمن منافسات الجولة الـ28.









ويعتلي أتلتيكو مدريد الصدارة برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني، يليه ريال مدريد برصيد 60 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 2 إبريل المقبل، وتستمر حتى الإثنين الموافق 5 من ذات الشهر.









وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:-





1 أتلتيكو مدريد، 66 نقطة.

2 برشلونة، 62 نقطة.

3 ريال مدريد، 60 نقطة.

4 إشبيلية، 55 نقطة.

5 ريال سوسيداد، 45 نقطة.

6 ريال بيتيس، 45 نقطة.

7 فياريال، 43 نقطة.

8 غرناطة، 36 نقطة.

9 أتلتيك بلباو، 35 نقطة.

10 ليفانتي، 35 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 34 نقطة.

12 فالنسيا، 33 نقطة.

13 أوساسونا، 30 نقطة.

14 خيتافي، 29 نقطة.

15 قادش، 29 نقطة.

16 بلد الوليد، 27 نقطة.

17 إلتشي، 25 نقطة.

18 إيبار، 23 نقطة.

19 ديبورتيفو ألافيس، 23 نقطة.

20 هويسكا، 21 نقطة.