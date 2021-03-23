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انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 5%

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
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أظهرت أرقام رسمية اليوم أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض على نحو غير متوقع إلى خمسة في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير عندما دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تستند إلى السجلات الضريبية زيادة قدرها ‭‭68‬‬ ألفا في عدد الموظفين في كشوف رواتب الشركات لشهر فبراير عن يناير، على الرغم من أن الإجمالي أقل بواقع 693 ألفا عن نفس الفترة قبل عام قبل بدء الجائحة.

وقال سام بيكيت مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية "ضمن ذلك الانخفاض منذ ذلك الحين، مثّل من هم دون 25 عاما ما يقرب من الثلثين، ومن يعملون في الضيافة أكثر من النصف، (ومن يعملون) في لندن حوالي الثلث".

وارتفع متوسط ​​نمو الأجور إلى ‭‭4.8‬‬ في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2008، على الرغم من أن هذا يعكس كيف كانت خسائر الوظائف أكبر في القطاعات منخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والضيافة، وليس بين أصحاب الأجور الأعلى ممن حافظوا على وظائفهم.







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