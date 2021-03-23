Advertisements
المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى نيروبي بمشاركة تريزيجيه والنني
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:00 م
محمد جمال
Advertisements
أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، مرانه الأخير صباح اليوم باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وشهد مران اليوم مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون الإنجليزي بعد انضمامهما إلى معسكر المنتخب مساء أمس بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعه لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر .
وحضر المران أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض
Advertisements