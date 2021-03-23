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المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى نيروبي بمشاركة تريزيجيه والنني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، مرانه الأخير صباح اليوم باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. 

وشهد مران اليوم مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجية  لاعب أستون الإنجليزي بعد انضمامهما  إلى معسكر المنتخب مساء أمس بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعه لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر . 


وحضر المران أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض

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