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"صناعة البرلمان": قانون الصناعة المُوحد الملاذ الآمن للتنمية الصناعية في مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة اقتراحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة والذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب بجلسته العامة فبراير الماضي.

وأكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أنه يجب أن تتعاون كافة الخبرات الصناعية والمتخصصين للخروج بتصور لمشروع قانون الصناعة الموحد يُنهي الازمات التي تواجه الصناعة والمصنع والمستثمر، مؤكدًا علي أن القانون هو الملاذ الآمن للتنمية الصناعية في مصر.

وأشار "محمود" إلي أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشاكل والإجراءات المرصودة والتي سوف نضع حلول لها في القانون بالبداية من فض الاشتباك في الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية، مؤكدا علي أن دورنا كلجنة صناعه بمجلس النواب هو وضع حلول لمشاكل الصناعة وهو بالتوازي مع عزيمه القيادة السياسية بتطوير الصناعة وحل مشاكلها.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أننا من خلال جلسات استماع مع المتخصصين لوضع رؤيتهم ومناقشتها فيما يخص قانون الصناعة الموحد سنوجد رؤية موحدة مشتركة من أجل الارتقاء بالصناعة والقانون سيكون بمثابة روشتة علاج الصناعة في مصر خاصة أن مؤشرات الأداء للصناعة في مصر متأثرة ومتعثرة ولها أسبابها.

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