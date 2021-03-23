مساعد باتشيكو: عملنا بجهد رغم عدم الحصول على مستحقاتنا وردة فعل الجماهير بعد الرحيل أسعدتنا

أكد أليكس كوستا، مساعد باتشيكو، أن الجهاز الفني لم يحصل على مستحقاته المالية من نادي الزمالك.









وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نحصل على مستحقاتنا المالية، نعلم الأزمة التي يمر بها الزمالك، وعملنا بجهد رغم تأخر مستحاقتنا ونتمنى أن تحترم إدارة الزمالك لمشاعر جماهيرها".









وأكمل: "رد فعل الجماهير على رحيلنا كان إيجابيا ولا يُصدق، رأينا حبهم لنا وهذا جعلنا نقدر مشاعر بشكل أكبر".



