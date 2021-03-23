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"البترول" توضح حقيقة تراجع عدد الشحنات المُصدرة من الغاز الطبيعي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
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نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ما تردد بشأن تراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط تزامناً مع بدء أزمة كورونا.


وأوضحت البترول، رداً على استفسارات المركز الإعلامي للوزراء المصري، أن الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال تسير بشكل طبيعي رغم تداعيات أزمة كورونا؛ حيث ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ، لتصل إلى نحو 17 شحنة خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بـ6 شحنات خلال الربع الأول من نفس العام.

وأشارت إلى أنه تمت إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة، والذي سيسهم في جعل مصر إحدى الدول الرئيسية في تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أنه بلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021.

وأكدت أن تشغيل مصنع دمياط للإسالة سيساهم في تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.



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