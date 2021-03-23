وزير الإسكان يبحث تنفيذ مشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

بحث عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي إحدى الشركات الوطنية سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.





وأضاف الجزار في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي الاعتماد على الشركات الوطنية، والصناعة المحلية، وتنفيذ عمليات الشراء المجمع للاحتياجات من أجل خفض تكلفة التنفيذ، والإدارة الجيدة للمشروعات، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 55 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.





جاء ذلك بحضور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.





وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة، الإمكانات التي تتمتع بها، وسابق خبراتها في تنفيذ مشروعات محلية وإقليمية، وأوجه التعاون التي يمكن أن تساهم بها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية.



