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بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح لمرضى الحساسية لمواجهة العواصف الترابية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مدن ومحافظات عدة، تصل إلى حد العاصفة في بعضها، وهو ما يؤدي إلى تشبع الهواء بالأتربة التي تؤثر على صحة المواطنين، وخصوصا مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

ومن هنا إليكم مجموعة من النصائح، يجب على مرضى حساسية الصدر اتباعها، لحين انتهاء موجة العواصف المتوقعة، والأتربة العالقة، ومنها ما يلي:

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل فى مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- يجب ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل فى وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء المحمل بالأتربة إلى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- يفضل الجلوس فى أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- ينصح بوضع ادوية الحساسية فى الحقيبة عند الخروج من المنزل، وتناولها فى مواعيدها التى يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

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