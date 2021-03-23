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بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ووكالة الفضاء المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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وقع كل من أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس( iHub)، أ.د محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك
بحضور ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
ا.د خالد قدرى عميد كليه التجارة
ا.د نجوى بدر عميد كليه الحاسبات والمعلومات
ا.د. عمر الحسينى عميد كلية الهندسة
ا.د ضياء الدين خليل استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعضو مجلس ادارة مركز الابتكار وريادة الاعمال

د.ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال
د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار
د. محمد إبراهيم مدير مشروع معامل الاقمار التعليمية *بوكالة الفضاء المصرية*
ا.هيا علاء منسق التسويق والإعلام *بالوكالة*

يشمل البروتوكول تصميم برنامج ابتكاري به مسابقة أفكار وحاضنة ومسرعة أعمال لتشجيع واحتضان المبتكرين ورواد الاعمال والشركات الناشئة والتي تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة في مجال الفضاء، سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمي، وتقديم خدمات دعم الابتكار والتطبيقات التكنولوجية وخطط دعم وتطوير التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بنشاط وكالة الفضاء المصرية أو تطلعاتها المستقبلية التوسعية بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الداخلية والخارجية على حد سواء. وسيقوم الطرفان بتقييم التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشاريع التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق وإمكانية تطويرها كمشاريع تفيد وكالة الفضاء المصرية وفقًا لخطط *الوكالة* في التوسع والاستثمار. ويقوم الطرفان باختيار ما يرونه قابل للتحويل لمشروع متكامل بجودة تسمح بتسويقه في الأسواق المصرية او العالمية.

جدير بالذكر أن مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub هو المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجين ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك يوجد بالمركز بيت تصميم يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين الذين لهم خبرة صناعية طويلة في تصميم ونمذجة وتصنيع المنتجات الالكترونية والميكانيكية والميكاترونية، وقد شارك فريق بيت التصميم في تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة بحثية جامعية مصرية ودولية.

كما تعد وكالة الفضاء المصرية تختص بوضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الانظمة الفضائية وتصنيعها.
وفى نهائه توقيع البروتوكول قام الطرفين اهداء الدورع التذكارية

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