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محافظة الجيزة تحذر مواطنيها من الرياح والأتربة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصا علي سلامتهم.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارا من مساء أمس الاثنين والتي تستمر حتي الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3/23 /2021 حيث من المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة .

كما تناشد محافظة الجيزة، المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء علي الطرق خاصة السريعة لثأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية .

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