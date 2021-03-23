تحرير 5837 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5837) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (248) مخالفة السير بدون تراخيص.







كما تم تحرير (6) مخالفات الدراجات النارية، (26) مخالفة موقف عشوائي، (59) مخالفة لشروط التراخيص.



