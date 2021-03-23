طريقة عمل سلطة ستيك بالجرجير

المقادير

- للصلصة :

خل البلسمك : ربع كوب

الخردل : 2 ملعقة كبيرة

المايونيز : ملعقة صغيرة (اختياري)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الفلفل : ربع ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : نصف كوب

- لحم الخاصرة الطري : نصف كيلو (البقري)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الجرجير : 4 اكواب (مقطّع بحجم إنش للقطعة)

- رشاد : 2 كوب (مقطّع بحجم إنش للقطعة)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطّعة إلى أنصاف)

- البصل : ربع كوب (مقطّع إلى حلقات)

- الأفوكادو : 1 حبة (منزوع النواة، ومقطّع)





طريقة التحضير

للصلصة: في وعاء، تُخلط مكوّنات الصلصة (ما عدا الزيت)، مع بعضها البعض. ثمّ، يصبّ الزيت، تدريجيًّا، مع الخلط، حتّى تتشكل صلصة كثيفة القوام.

يُملّح اللحم، فيبهّر، ثمّ يقلى في مقلاة، على حرارة عالية، وذلك لأربع دقائق، مع ملاحظة تحوّل اللون إلى البنّي. ثمّ، تقلب قطع اللحم، وتطهى لأربع دقائق إضافيّة.

ينقل اللحم إلى سطح خشب، ويبقى جانبًا لعشر دقائق، ثمّ يقطّع إلى قطع بحجم ربع الإنش لكلّ قطعة منها.