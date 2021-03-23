Advertisements

فيتنام توافقع على استخدام لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

وافقت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الثلاثاء، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا.

                              

وأصدر صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، بيانًا قال فيه: "سجلت وزارة الصحة في فيتنام اللقاح الروسي سبوتنيك v، لتصبح الدولة رقم 56 التي وافقت على استخدام اللقاح".

 

وكان رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، قال: "الشراكة الوثيقة تاريخيا بين روسيا وفيتنام تمتد عبر العديد من المجالات، بما في ذلك الكفاح المشترك ضد انتشار الفيروس، واللقاح سبوتنيك V هو أحد أفضل اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم.. الموافقة على اللقاح في فيتنام، وهي من بين الدول التي لديها أكبر عدد سكان في جنوب شرق آسيا، ستساهم في حماية صحة الإنسان وستساهم في الحد من قيود فيروس كورونا وإلغائها".

 

وبحسب صندوق الاستثمار، جاء اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاحات فيروس كورونا لقاح كورونا فيروس كورونا فيتنام

أخبار تهمك

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يحدد قائد منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 28 دقيقة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 5 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ نصف ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سبوتنيك في".. ما مدى فاعلية العقار الروسي لعلاج كورونا؟

المسؤول عن تمويل اللقاح الروسي: مصر جاهزة لإنتاجه خلال عام (فيديو)

بشرى سارة للمصريين بشأن اللقاح الروسي.. وموعد توافره (فيديو)

روسيا تنوي تصدير ملايين الجرعات من لقاحها ضد كورونا لأمريكا اللاتينية

هل تصبح مصر مركزًا لإمداد أفريقيا بلقاحات كورونا؟

تصريح هام من جامعة أكسفورد بشأن لقاحها المضاد لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها