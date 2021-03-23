فيتنام توافقع على استخدام لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لكورونا

وافقت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الثلاثاء، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا.

وأصدر صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، بيانًا قال فيه: "سجلت وزارة الصحة في فيتنام اللقاح الروسي سبوتنيك v، لتصبح الدولة رقم 56 التي وافقت على استخدام اللقاح".

وكان رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، قال: "الشراكة الوثيقة تاريخيا بين روسيا وفيتنام تمتد عبر العديد من المجالات، بما في ذلك الكفاح المشترك ضد انتشار الفيروس، واللقاح سبوتنيك V هو أحد أفضل اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم.. الموافقة على اللقاح في فيتنام، وهي من بين الدول التي لديها أكبر عدد سكان في جنوب شرق آسيا، ستساهم في حماية صحة الإنسان وستساهم في الحد من قيود فيروس كورونا وإلغائها".

وبحسب صندوق الاستثمار، جاء اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.