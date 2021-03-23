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احفظي المربى البيتي بهذه الطريقة في المنزل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
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نقدم في السطور التالية طريقة حفظ المربى البيتي في المنزل، وحتى نحافظ عليه لأطول فترة ممكنة، وعلى مذاق المربى الغني وقوامه الناعم، إليكم بعض النصائح المهمة لتحضير المربى المنزلي وتخزينها بسهولة.

يجب أن تكون البرطمانات معقمة
بتعقيم البرطمانات التي سنضع فيها المربى، حتى نضمن خلوها من البكتيريا والجراثيم والمياه العالقة بداخلها.

على المربى أن يبرد
بعد قيامنا بتعقيم وتنظيف البرطمانات، علينا أن ندع المُربى يبرد، فلا يجب وضعه وتخزينه ساخناً. لأن ذلك سيؤدي لظهور بقع العفن خلال أيام قليلة فقط من تخزينه، ما يفسد المربى، ويضيع جهدنا في إعداده.

البرطمانات أن تكون مفرغة من الهواء
نقوم بتفريغ البرطمانات من الهواء، عن طريق تحريك ملعقة أثناء صب المربى داخل البرطمانات، وعلينا أن نضمن أن نُفرغ الهواء جيداً منها. بعد ذلك نقوم بملئها بالكامل حتى لا تظل أي مساحة بين الغطاء والمربى قبل أن نُغلقها بإحكام. 

احفظيها في الثلاجة 
بعد أن نقوم بكل الخطوات السابقة، علينا أن نحفظ برطمانات المُربى في الثلاجة بشكل دائم حتى لو كان الطقس بارداً.

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