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الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبق وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي



وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

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