المطران عطا الله حنا: "نزيف هجرة المسيحيين من هذا المشرق مأساة وخسارة"

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن نزيف هجرة المسيحيين في المشرق العربي ما زال مستمرا ومتواصلا وهذه مأساة وخسارة ليس فقط للكنائس وللمسيحيين فحسب بل لكافة اقطارنا العربية ومشرقنا الذي تميز بالتعددية الدينية القائمة فيه.





تابع حنا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك: ان نزيف الهجرة ما زال مستمرا ومتواصلا في ظل حالة عدم الاستقرار والحروب والعنف والارهاب التي تسود في مشرقنا والتي عصفت بعدد من اقطارنا العربية الشقيقة.



أختتم: وقد قال لي يوم امس احد اساقفة حلب بأنه قبل عشرة سنوات واكثر كان في حلب مائتي الف مسيحي اما اليوم فلم يبقى اكثر من ثلاثون الفا، وما حدث في سوريا الجريحة حدث ايضا في العراق المنكوب اما فلسطين فهي جرحنا النازف والتي تراجعت فيها اعداد المسيحيين بشكل دراماتيكي، ففي مدينة القدس لا يوجد اكثر من عشرة آلاف مسيحي والبعض يقولون بأن من بقيوا اقل من ذلك.