أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

تسببت الإصابة التي لحقت بأيمن أشرف مدافع وظهير أيسر الأهلي خلال معسكر المنتخب الوطني الحالي في غضب شديد لدي مسئولو والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خاصة وان الفريق مقبل علي مباراة هامة امام المريخ السوادني يوم 2 أبريل القادم في دوري الأبطال الأفريقي.





ويخشى الجهاز الفني للأهلي من غيابه عن مواجهة المريخ السوداني، كونه من العناصر الأساسية التي لا غني عنها في الفريق.





وحذر مسؤولو الأهلي جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري من تفاقم إصابة أيمن أشرف حال الاعتماد عليه في مباراة كينيا يوم الخميس القادم بالتصفيات الأفريقية.





واشتكي أشرف من خشونة في الركبة، وهناك حالة من الغضب لدى الأهلي بسبب معاناة اللاعب أمس من الإصابة التي لحقت به في البداية خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الرابعة.