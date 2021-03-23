أجهزة الأمن تحبط ترويج 18 كيلو مخدرات وتضبط 218 سلاح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وأسفرت جهود تلك الحملات، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري، بحوزة 22 متهم، (9) طلقات مختلفة الأعيرة، (189) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (51332) حكم قضائي متنوع، بإجمالي (5850) محكوم عليهم.









كما أسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيل عصابي، ضم (4) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (136) قضية مخدرات، بإجمالى (144) متهم، ضُبط خلالها 18 كيلو مواد مخدرة، (1292) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضُبط (32) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهم.









وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (309) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (28576) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.



