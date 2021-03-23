ترامب يعلق على سقوط بايدن المتكرر

على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على سقوط رئيس الدولة الحالي جو بايدن عندما كان يصعد سلّم الطائرة.

وبحسب وسائل إعلامية، شكك ترامب في قدرات بايدن الذهنية، ورجح ألا يكون مدركا ولا مستوعبا لما يوقعه من أوامر تنفيذية.

وتعثر بادين وسقط ثلاث مرات الأسبوع الماضي أثناء صعوده سلم الطائرة، وظهر فيديو السقوط الذي صوّره صحفيون من المجمع الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان البيت الأبيض، عزا حادث السقوط إلى الرياح الشديدة، وقالت كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسمه، إن الجو كان "عاصفا جدا"، وإنها هي نفسها "كادت أن تسقط"، مؤكدة أن بايدن "يشعر بأنه في أحسن حال".

وقد ذكّر ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيون "Newsmax TV" ، المذيع بما حصل حين سمى بايدن بطريق الخطأ نائبة الرئيس، كامالا هاريس، رئيسا، ولفت في هذا الصدد إلى التعديل الدستوري 25 ، الذي يفترض عزل الرئيس من منصبه ونقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، في حالة وفاة رئيس الدولة أو عدم قدرته على أداء واجباته.

وأوضح ترامب في معرض تعليقه: "هذا أمر خطير للغاية، وآمل ألا يحدث بتاتا، لكن شيئا ما يحدث، وهو جنوني".

وشكك الرئيس الأمريكي السابق أيضَا في أن بايدن نفسه يفهم الأوراق التي يوقعها، مضيفا في هذا الصدد: "السؤال الذي يطرح نفسه، هل يفهم ما يوقع؟ إنه أسوأ من بيرني ساندرز (سياسي ديمقراطي كبير في السن، كان قد نافس هيلاري كلينتون للترشح داخل الحزب في انتخابات عام 2016)، حتى بيرني ساندرز تحت المنشطات لن يوقع على ما يوقعه بايدن".

وقال ترامب، في معرض تعليقه على التغطية الإعلامية لتعثر الرئيس الحالي جو بايدن على سلّم الطائرة، إنه لم تعد هناك أي حرية للصحافة في أمريكا.