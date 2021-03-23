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محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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سلم اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بقرية فلسطين لقاطنيها ضمن مشروع "سترة" المرحلة الرابعة بمحافظة الإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه مؤسسة مصر الخير.

وتم تسليم ٥٩ منزل ب ٥ قرى تابعين لحي عامرية ثان وهي: (فلسطين، والعراق، وبغداد، وأبو بكر الصديق، ومصطفى كامل)؛ وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويرهم وإعادة تجديدهم، وبلغت متوسط تكلفة تطوير المنزل الواحد ضمن مشروع "سترة" ٧٠ ألف جنيه.


وأكد المحافظ أن مشروع "سترة" خلال المرحلة الرابعة له، بدأ في عملية تطوير ٥٩ منزلا في شهر أغسطس ٢٠٢٠، ب ٥ قرى بنطاق حي عامرية ثان؛ حيث تم تطوير ٢٠ منزلا بقرية فلسطين، و٢٨ منزلا بقرية العراق، و٤ منازل بقرية بغداد.
٢ منزل بقرية أبو بكر الصديق، و٥ منازل بقرية مصطفى كامل، وقدم الشريف الشكر لجميع القائمين على عمليةرفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة متكاتفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقرى الأشد احتياجا.

وخلال تسليم المنازل؛ تفقد الشريف المنازل التى تم تطويرها بقرية فلسطين، واستمع إلى مطالب الأهالي التى تلخصت في تطوير الوحدة الصحية، توفير مدرسة مناسبة، رصف الطريق المؤدي إلى القرية.

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وقال أيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية إنه تم عمل تسقيف لهذه المنازل بالإضافة إلي عمل التطويرات اللازمة وأعمال التأسيس الخشبية والكهربائية وعمل الدهانات والسيراميك وجميع اعمال التشطيبات لها بشكل كامل ومتميز، ويتم اليوم تسليمها لأصحابها من المستحقين.
ولفت إلى أنه تم الإستعانة بأبناء القرى في تنفيذ جميع أعمال التشطيب والتجهيز بما يوفر فرص عمل ومصدر دخل لأبناء هذه القرى، وأنه يتم إختيار المستفيدين بمشروعات مصر الخير التنموية من خلال مجموعة من المعايير الإجتماعية ودراسة الحالة من جميع الأوجه لضمان إستحقاق المستفيد.

وشهد التسليم، أيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية، ماجدة جلالة مدير مدرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومحمود بريك رئيس حي عامرية ثان.


يذكر أن مشروع سترة، يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ويعد من أكبر المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية، ويعمل المشروع على تحسين بيئة السكن للعديد من الأسر المصرية الأكثر احتياجا، بإشراف من وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. حيث يهدف مشروع "سترة" إلى التدخل الإنشائي لتطوير 10 آلاف وحدة سكنية خلال 10 سنوات بمعدل الف وحدة سنويًا، وتم خلال المرحلة الرابعة للمشروع التدخل بتطوير ورفع كفاءة لعدد ألف منزل في 12 محافظة موزعة بين محافظات الدلتا والصعيد.
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"
محافظ الإسكندرية يسلم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين ضمن مشروع "سترة"

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