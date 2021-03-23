سعد عبدالحفيظ خلال زيارة لـ"الفجـر": الصحافة لن يتحسن حالها إلا في وجود هامش حرية

زار محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.



وعرض "عبدالحفيظ" برنامجه الانتخابي على الزملاء، وكشف حساب لفترة 4 سنوات من عضويته بالمجلس، ورد على كافة استفساراتهم التي تخص أزمات المهنة والنقابة.



وقال إن الصحافة تمر بحصار مستمر منذ سنوات، على كافة المستويات، يستوجب تحرك قوي من الجمعية العمومية للنقابة، وأن المرشحين لعضوية المجلس يجب أن يتباروا في استرداد المهنة، وتوسيع هامش الحرية الذي فقدناه منذ عام 2016، وكيفية التخلص من عملية الرقابة على الصحف بشكل غير قانوني وغير شرعي.

وأضاف "عبدالحفيظ" أن المهنة لن يتحسن حالها إلا في وجود هامش حرية، يسمح لها بالقيام بدورها في الإخبار والتنوير، متابعًا: "عندما يصبح لدينا حرية، ستبدأ الصحافة في ممارسة دورها الطبيعي في الإخبار والتنوير والتوعية والرقابة، حينها سنجد قارئ ومتلقي يتعامل باحترام مع منصاتنا، ومن هنا سنجد مُعلن، وهو ما بدوره سيعود على زيادة الرواتب، وتحسين دخول الصحفيين واقتصاديات المهنة".



وكان قد تقدم محمد سعد عبدالحفيظ بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.





