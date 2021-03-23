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إبراهيموفيتش ينهمر في البكاء بعد العودة لمنتخب السويد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:37 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
وكالات
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انهمر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما في البكاء خلال عودته لصفوف المنتخب السويدي بعد غياب أربع سنوات، للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وتأثر إبراهيموفيتش، الذي اعتزل دوليا بعد بطولة أمم أوروبا 2016، خلال رد على سؤال بمؤتمر صحفي حول شعور ابنيه ماكسميليان (14 عاما) وفينسن (12 عاما) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية، قائلا: "بكى فينسن عندما غادرت" قبل أن يذرف الدموع.

وقال هداف السويد التاريخي، برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، في مقابلة صحفية في أواخر 2020 إنه يريد إنهاء فترة ابتعاده عن المنتخب وبعدها طار مدرب المنتخب يان أندرسون سريعا إلى ميلانو للاتفاق مع القائد السابق على العودة.

وأضاف: "اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم وبداخلي كنت أعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما".

وعبر المهاجم عن احترامه لأندرسون رغم الاختلاف معه أمام وسائل الإعلام في السابق.

وتابع: "بالتأكيد الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب والآن حصلت على فرصة اللعب لمنتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر. لكنني لن أكون سعيدا فقط بالانضمام بل أريد تحقيق نتائج جيدة من أجل المدرب واللاعبين والبلاد وإذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئا هنا".

وتواجه السويد ضيفتها جورجيا في أول مباراة بتصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس قبل زيارة كوسوفو بعد ثلاثة أيام ثم تلعب وديا ضد إستونيا.

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