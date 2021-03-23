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إلى أين وصلت حملات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يحظى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باهتمام بالغ في حملات التطعيم بلقاح كورونا، حيث سهلت وزارة الصحة كل السبل، لتسهيل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو الوحدات الصحية، ليصل المسجلين نحو 500 ألف شخص.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مستجدات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.

نسبة المسجلين للحصول على اللقاح
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وصل إلى 500 ألف شخص.

وتابعت: "معدل التسجيل كان عاليا في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5000 في اليوم، وحتى نسهل على المواطنين فإن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة للمواطنين للتسجيل بها وليس شرطا التسجيل إلكترونيا".

عدد الحاصلين على التطعيم
وفيما يخص عدد الحاصلين على التطعيم، أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم حتى الآن بلغ 30 ألف مواطن.

وتعهدت وزيرة الصحة، بأنه خلال هذا الأسبوع سيتمّ تغطية ربع مليون مواطن من كبار السن والأمراض المزمنة، ومع مزيد من اللقاحات ستزيد الأماكن المخصصة للتطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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