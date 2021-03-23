محافظ الإسكندرية: تخصيص مليار و599 مليون جنيه لتطوير الصرف في قرى العامرية



وأضاف في تصريح اليوم الثلاثاء أنه تم تخصيص مليار و٥٥٩ مليون جنيه، لتطوير الصرف الصحي بالقرى، وأن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فسيتم إدراج قرى العامرية بالكامل.



وأشار أنه سيتم دمج قرى العامرية أول وثان وبعض قرى بنجر السكر ليكونوا ضمن مركز ومدينة واحد ويتم عمل وحدة محلية خاصة بهم خلال الفترة القادمة.





وسلم اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بقرية فلسطين لقاطنيها ضمن مشروع "سترة" المرحلة الرابعة بمحافظة الإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه مؤسسة مصر الخير.



وتم تسليم ٥٩ منزل ب ٥ قرى تابعين لحي عامرية ثان وهي: (فلسطين، والعراق، وبغداد، وأبو بكر الصديق، ومصطفى كامل)؛ وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويرهم وإعادة تجديدهم، وبلغت متوسط تكلفة تطوير المنزل الواحد ضمن مشروع "سترة" ٧٠ ألف جنيه.



صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه تم إدراج ٣٤ قرية من قرى العامرية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية لها.