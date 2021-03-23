هذه الأسباب تجعلك تتناولين الشيكولاتة أثناء الحمل

تشير دراسات جديدة إلى أن يكون للمرأة الرغبة أحيانا في تناول الشوكولاتة التي قد تحافظ على صحتك وصحة طفلك، ويمكنك متابعة أهم فوائدها من خلال التالي:





تجعل فترة الحمل صحية وسليمة

وفقاً للدراسات، فإن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل يمكن أن يجعل الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة من حيث تحسين وظيفة المشيمة.





تتسبب بالسعادة في الحمل

وفقاً لدراسة أجريت في فنلندا، أفادت النساء اللائي تناولن الشوكولاتة أثناء الحمل بأنهن كن أكثر حيوية وسعادة.





الشوكولاتة تقلل التوتر أثناء الحمل

يمكن أن تساعد الشوكولاتة في خفض مستويات التوتر لديك، كما تقول الأبحاث. إن تناول الشوكولاتة الداكنة يومياً يقلل من مستويات التوتر بشكل كبير.





تخفف من فرص الإجهاض

وجد أن النساء الحوامل اللائي يأكلن الشوكولاتة يومياً تقل فرص تعرضهن للإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 20%.





تساعد في الحفاظ على وزنك

قطعة الشوكولاته تحافظ على زيادة الوزن بشكل صحي وخفض مستويات الكوليسترول.





الشوكولاته تخفض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

تناول الشوكولاتة يومياً يمكن أن يقلل بنسبة 50 في المائة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يسبب الولادة المبكرة والتشنجات والجلطات الدموية. يقلل استهلاك الشوكولاتة من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.





الشوكولاتة مهمة لصحة الجنين والمشيمة

إن النساء اللائي تناولن الشوكولاتة يومياً أثناء الحمل يتمتعن بنمو أفضل في المشيمة والجنين.