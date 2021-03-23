استمرار تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ببدء فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية مابين اطباء وتمريض وصيادلة وهيئه الاسعاف كان في مقدمتهم مدير هيئة الاسعاف وذلك بمستشفى المنصورة الدولي.



حيث تم تطعيم عدد كبير من الاطقم الطبية واشار ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي.





الجدير بالذكر انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.



ودعى مكي جميع المواطنين والاطقم الطبيه للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.



يأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبية وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.