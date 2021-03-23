Advertisements

وزيرة الثقافة تكرم الموسيقار محمد على سليمان والشاعر جمال بخيت فى الاوبرا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة تكرم الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار الكبير محمد على سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت وذلك خلال الحفل الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء الخميس 25 مارس على المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بمشاركة النجوم على الحجار، احمد الحجار، احمد سعد، مى فاروق، ايمان عبد الغنى. 


يتضمن البرنامج نخبة من الالحان المميزة التي قدمها الموسيقار محمد علي سليمان منها موسيقي رحلة المليون، شنطة سفر، اطيب قلب، حظي معاكي، العنكبوت، وخف في المشي دوسك، في الغيط صبي وصبية، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها مش باقي مني، حسك فى الدنيا، في غمضة عين، المصري، تعالي نستخبي، تقدر علي المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، آنا كنت عيدك، ازاي تكوني انتي، بحبك وانطلق عصفور، دعوتى فى الفجر يامة، عم بطاطا، من حقي احلم.



يذكر ان الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية درس في كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت الحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الاغانى الوطنية. 



اما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي، على باب الله، أهل المغنى وغيرها.

أخبار تهمك

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ أقل من ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 22 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

البدري يحدد قائد منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 16 ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها