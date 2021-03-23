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الإمارات تسجل 2.172 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:59 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2.172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 444.398 حالة.

 

‌‎وسجلت الصحة الإماراتية، 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,451 حالة.

 

وأجرت  الصحة الإماراتية، 209.079 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم،

 

‌‎وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.


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