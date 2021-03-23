حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على تشكيل منتخب مصر الذي سيخوض به مباراة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 مارس الجاري خارج الأرض.









وتدرب الفراعنة المران الثانى أمس بوجود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي شارك فى المران، بينما لم يشارك أيمن أشرف بسبب خشونة الركبة، ووصل محمود حسن تريزيجيه ومحمد الننى الذي يشاركوا اليوم فى المران الثالث.









تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد.حجازي، محمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني

خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد





وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



