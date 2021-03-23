ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يعتلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 23 هدفًا، متفوقا بأربع أهداف على لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.





فيما يحل في المركز الثالث كريم بنزيما نجم ريال مدريد، برصيد 17 هدفًا، ويليه جيرارد مورينو، لاعب فياريال برصيد 16 هدفًا.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي:-

1 – ليونيل ميسي، 23 هدفًا.

2 – لويس سواريز، 19 هدفًا.

3 – كريم بنزيما، 17 هدفًا.

4 – جيرارد مورينو، 16 هدفًا.

5 – يوسف النصيري، 15 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق، 12 هدفًا

7 – روجر مارتي، 11 هدفًا.

8- خوسيه موراليس، 10 أهداف.

9 – ميكيل أويارزابال، 10 أهداف.

10 – ياجو أسباس، 9 أهداف.

11 – ماركوس يورينتي، 9 أهداف.

12 – كيكي، 8 أهداف.

13 – رافا مير، 8 أهداف.

14 – أنطوان جريزمان، 8 أهداف.

15 – سيرخيو كاناليس، 7 أهداف



