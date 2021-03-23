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عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تقريب وجهات النظر بين نجم القلعة الحمراء محمود عبد المنعم كهربا والجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني.

وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن موسيماني رفض إجراء أي مصالحة مع كهربا ويصر على أن يستكمل اللاعب فترة العقوبة كاملة دون تخفيضها.

ويتمسك المدير الفني بمواصلة أداء اللاعب لتدريبات فردية في الوقت الحالي ويرفض عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم دخوله في الحسابات قبل مواجهة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

ويرغب المدير الفني في توصيل رسالة لجميع اللاعبين انه لا تهاون مع اي مقصر أو من يخرج عن النص ويتدخل في الصلاحيات الفنية.

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