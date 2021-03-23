وزير أردني: زيارة "مدبولي" استمرار للتعاون في القضايا المشتركة (فيديو)

قال محمود الخرابشة، وزير الدولة للشئون القانونية الأردني، إن التعاون بين مصر والاردن قديم متجدد ومستمر نتيجة العلاقات الطيبة والتنسيق المشترك.





وأضاف "الخرابشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الأردن على رأس وفد رفيع المستوي يضم كافة الوزراء المعنيين للمشاركة في اعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، تأتي استمرارًا للتنسيق والتعاون في القضايا المشتركة.



