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وزير أردني: زيارة "مدبولي" استمرار للتعاون في القضايا المشتركة (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمود الخرابشة، وزير الدولة للشئون القانونية الأردني، إن التعاون بين مصر والاردن قديم متجدد ومستمر نتيجة العلاقات الطيبة والتنسيق المشترك.

وأضاف "الخرابشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الأردن على رأس وفد رفيع المستوي يضم كافة الوزراء المعنيين للمشاركة في اعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، تأتي استمرارًا للتنسيق والتعاون في القضايا المشتركة.

وتابع وزير الدولة للشئون القانونية الأردني، أن اللجنة تبحث كافة المواضيع وكل ما يتعلق بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في جميع المجالات، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف لتنظيم وتنسيق العلاقة، وتعزيز أواصر علاقات التبادل التجاري والاقتصادي والخدماتي والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات الأردنية المصرية على كافة المستويات تقوم على الاحترام المتبادل وتقدير كلا من الطرفين لمصلحة الأخر، وهذا العلاقات تنعكس إيجابيًا على احوال الشعبين.

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الكلمات المفتاحية

وزراء مصر مدبولي الأردن

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