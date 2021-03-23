Advertisements

128 موفدًا ومعارًا يحيون أيام وليالي رمضان في 24 دولة هذا العام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (27) إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان القادم 1442هــ، وذلك إضافة إلى (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلي شهر رمضان المبارك 1442 هــ في (24) دولة.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد إضافة إلى نحو (2230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها.

يأتي ذلك في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

البدري يحدد قائد منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ ساعة و 21 دقيقة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ أقل من ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 ص

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

02:01 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها