128 موفدًا ومعارًا يحيون أيام وليالي رمضان في 24 دولة هذا العام

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (27) إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان القادم 1442هــ، وذلك إضافة إلى (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلي شهر رمضان المبارك 1442 هــ في (24) دولة.



وأوضحت الوزارة أن هذا العدد إضافة إلى نحو (2230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها.



يأتي ذلك في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.

