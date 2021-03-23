مفاجأة حول سيارة مطرب المهرجانات عمر كمال الجديدة

قام مطرب المهرجانات عمر كمال بشراء سيارة جديدة من نوع رانج روفر ولكنه لم ينشر صورتها حتى الآن.













وكان عمر كمال قد آثار الجدل سابقا بأغنيته التي افتخر من خلال بسيارته من نوع الاكس سكس وتصدر التريند عقب ذلك وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.













يذكر أن أحدث أعمال المطرب عمر كمال أغنية «أنتي معلمة» بمشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا، والتي حققت نجاح كبير فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".