عطل فني بقاذفة "تو-22 أم 3" يقتل 3 أفراد من طاقمها في روسيا

قتل 3 من أفراد طاقم قاذفة "تو-22 أم 3" نتيجة حادث فني وقع في مطار بمقاطعة كالوغا وسط الجزء الأوروبي من روسيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانًا أوضحت فيه أنه خلال تجهيز القاذفة للإقلاع في المطار حدث عطل في عمل المقاعد القاذفة لحالات الطوارئ، الأمر الذي أدى إلى مصرع العسكريين الثلاثة بسبب سقوطهم على الأرض من علو مرتفع قبل فتح مظلاتهم.

ونقلت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، عن مصدر طبي محلي قوله إن أحد أفراد الطاقم نجا في الحادث وتم نقله إلى المستشفى.

وكانت السلطات المحلية، أكدت أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.