بريطانيا تناقش اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا

قال مكتب وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إنها ناقشت التقدم نحو إتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة أثناء محادثات مع نظيرتها الأمريكية اليوم، مشيرا إلى الحاجة إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وقال مكتب تروس إنها أجرت اتصالا هاتفيا مع كاترين تاي لتهنئتها بتعيينها في منصب الممثل التجاري الأمريكي وبحثتا التقدم الذي تحقق في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأهمية مواصلة العمل معا لبناء علاقة اقتصادية أوثق، واتفقتا على إجراء المزيد من المناقشات، وفقا لرويترز.