خاص- أسامة نبية يتخذ قراراً نارياً ضد حمزة المثلوثي

علم "الفجر الرياضي" أن أسامة نبية المدرب العام قام بكتابة مذكرة تفصيلية بشأن غياب التونسي حمزة المثلوثي عن تدريبات الفريق الجماعية.





وأكد أسامة نبية، أن اللاعب ملتزم بموعد محدد مع نادي الزمالك، وكان من المفترض المشاركة في التدريبات أمس الاثنين، ولكن اللاعب ابلغ الجهاز الإداري بأن هناك أزمة بالطيران الخاص ببلده.





وعرض أسامة نبية المذكرة على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، لاتخاذ اللازم بشأن التونسي سواء بالمعاقبة أو التحقيق معه.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.