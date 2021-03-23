جويل مردينيان وشقيقتها يخطفان الأنظار في احدث ظهور

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت جويل مادرينيان في الصورة بإطلالة كاجوال برفقة شقيقتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.









جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.



