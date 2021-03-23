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الروبل الروسي يهبط مقابل الدولار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
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هبط الروبل الروسي باتجاه 75 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين ليلامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، إذ يؤدي تهديد بعقوبات أمريكية جديدة ضد موسكو وهبوط حاد لليرة التركية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وعند الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا واحدا بالمئة مقابل الدولار عند 74.88 بعد أن هبط في وقت سابق إلى 74.9300 وهو أضعف مستوى له منذ الرابع من مارس ، بحسب "رويترز" .

وتراجع الروبل 1.2 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.30 لليورو بعد أن تخطى عتبة 89 للمرة الأولى منذ الخامس من مارس .

ويتضرر الروبل من تهديد بمزيد من العقوبات الأمريكية ضد روسيا من المتوقع أن يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وعانى الروبل على مدار الأسبوع المنصرم منذ أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع ثمنا" عن تدخل مزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 .

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