خبير : أيادي خفية تنقذ البورصة المصرية من النزيف

قال سمير رؤف خبير أسواق المال أنه من أليات السوق المختلط في الاقتصاد العام هو تدخل الحكومه بشكل إعاده التوازن للاسوق المالية ودائما الحكومة تتدخل في الوقت المناسب كأيادي خفية لإنقاذ البورصة من الهبوط ، حيث قامت بعد المؤسسات المالية بإستغلال الفرصة والشراء والصعود بالبورصة بعد الإيقاف.





وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن مبادره المركزي المصري والتي تم تخصيصها بـ 20 مليار جنيه مازاله مستمره للحفاظ على أليات العرض والطلب في السوق البورصه المصريه و لإمتصاص أثار الاخبار السلبية التي انتشرت الفتره الماضيه من الأزمه السياسيه الناتجه عن تعنت إثيوبيا لسد النهضه و بين قرار هيئه الرقابه الماليه بشان اغلاق المراكز الشرائية التي تخطط أربع الي خمس أضاعف قيمه المحفظه الماليه.





وتوقع الخبير ، تحسن مستوي أداء المؤشرات خلال الجلسات القادمة وتحديداً أسهم المؤشر الرئيسي أما مؤشر إيجي 70 فقد ترتفع بعض أسمه في حالة ظهور أخبار إيجابية للشركات.









وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير في منتصف تعاملات اليوم ، وإضطرت البورصة المصرية الي إيقاف التداول لمدة نصف ساعة عقب تجاوز مؤشر إيجي إكس 100 نسبة الـ 5%.